В Киеве предложили Еврокомиссии еженедельно обсуждать санкции против России

Ермак предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по усилению антироссийских санкций

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил Европейской комиссии усилить санкции против России и проводить по этой теме еженедельные брифинги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Зеленского.

«Андрей Ермак призвал представителей Европейской комиссии к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию. Он предложил проводить еженедельные брифинги для представителей стран-партнеров», — сообщили украинские чиновники.

На таких брифингах предлагается обсуждать введение ограничений против компаний и граждан, «которые и дальше поддерживают агрессию России против Украины». Также брифинги позволят обсудить санкции, их вектор и услышать мнение Киева.

Накануне The New York Times рассказала, что визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киев может разочаровать Зеленского, если тот ожидает конкретных действий Брюсселя по вступлению страны в Европейский союз (ЕС).