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14:19, 3 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве предложили Еврокомиссии еженедельно обсуждать санкции против России

Ермак предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по усилению антироссийских санкций

Фото: Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил Европейской комиссии усилить санкции против России и проводить по этой теме еженедельные брифинги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Зеленского.

«Андрей Ермак призвал представителей Европейской комиссии к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию. Он предложил проводить еженедельные брифинги для представителей стран-партнеров», — сообщили украинские чиновники.

На таких брифингах предлагается обсуждать введение ограничений против компаний и граждан, «которые и дальше поддерживают агрессию России против Украины». Также брифинги позволят обсудить санкции, их вектор и услышать мнение Киева.

Накануне The New York Times рассказала, что визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киев может разочаровать Зеленского, если тот ожидает конкретных действий Брюсселя по вступлению страны в Европейский союз (ЕС).

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Василий Мека
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