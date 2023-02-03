Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:49, 3 февраля 2023Ценности

Парикмахеры раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы

Парикмахер Люк Грегори из Лондона: клиентам следует быть уверенными в выборе прически

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Парикмахеры Люк Грегори и Рики Уолтерс из расположенной в Лондоне студии Salon64 раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы. Интервью с ними приводит The Mirror.

Так, Грегори отметил, что не хотел бы слышать перед началом сеанса вопросы о том, можно ли будет после процедуры вернуть прежний образ. «Если вы не уверены в выбранном цвете, возможно, сейчас не лучшее время для перемен», — заявил он. Кроме того, мастеру не нравится, когда посетители надеются, что их новый образ будет приятен возлюбленному, близким и друзьям. «Вы делаете прическу для себя, а не для них», — пояснил специалист. Также он указал, что расстраивается, когда клиенты спрашивают, будет ли оттенок их волос хорошо держаться при использовании дешевых шампуней из супермаркета.

В свою очередь, Уолтерс внес в список фразы о том, что сделанная стрижка будет смотреться лучше, когда отрастет. Также он добавил, что клиентам не следует говорить ему, что они сами стригут себе челку.

Ранее в феврале мастер маникюра с никнеймом @vanesnails раскрыла раздражающие привычки клиентов. Специалистка призвала не опаздывать посетителей, которые являются завсегдатаями салона и считают, что по этой причине могут себе позволить прийти позже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу
Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Канада вызвала посла Китая из-за аэростата
Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром
В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран
Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве
Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2
Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем
Для «Газпрома» придумали налоговые послабления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.