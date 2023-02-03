В России поставили рекорд по инвестициям в один вид недвижимости

NF Group: объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России стал рекордным

По итогам 2022 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 487,2 миллиарда рублей — максимальный результат за всю историю наблюдения. О том, что в России поставили рекорд по вложениям в один вид объектов, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Результат прошедшего года превысил показатель 2021-го на 21 процент. Основным драйвером инвестиционного спроса являлись российские инвесторы, купившие активы уходящих из страны зарубежных компаний. Доля иностранного капитала ожидаемо стала наименьшей с начала наблюдения за рынком и составила 3,3 процента от общего объема вложений.

Доля инвестиций в готовые объекты значительно увеличилась: в 2021 году на них приходилось 36 процентов всех вложений, а в 2022-м — 55 процентов. Остальные средства ушли на площадки под девелопмент. Среди классических сегментов коммерческой недвижимости наибольший объем инвестиций пришелся на офисы — их доля за год выросла с 12 до 22 процентов. Второе место заняли складские и индустриальные объекты, доля которых выросла с 16 до 17 процентов. Еще восемь процентов пришлось на торговую недвижимость.

Городом-лидером по спросу оказалась Москва, ее доля выросла с 67 до 69 процентов. Второе место занял Санкт-Петербург (с 22 до 29 процентов). На остальные регионы пришлось 10 процентов против четырех в 2021 году. Согласно прогнозам, российские инвесторы продолжат покупать большинство премиальных объектов, пока покидающие страну компании не реализуют все активы. Однако в 2023 году столь активного поведения инвесторов не ожидается, так как самые ликвидные объекты уже сменили собственников. Эксперты считают, что объем инвестирования постепенно вернется к уровню 2016-2020 годов.

В декабре россиянам назвали самый стабильный вид недвижимости для инвестиций. Им оказались сервисные апарт-отели. По словам аналитиком, в этом сегменте наблюдается устойчивый рост за счет хорошей заполняемости и капитализации.