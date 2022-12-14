Назван самый стабильный вид недвижимости для инвестиций

Nikoliers: самым стабильным видом жилья для инвестиций назвали сервисные апарт-отели

Самым стабильным видом недвижимости для инвестиций назвали сервисные апартаменты. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers, которые провели исследование совместно с девелоперской компанией Formula City.

Эксперты рассказали, что, по данным, актуальным на декабрь 2022 года, более 80 процентов от введенного номерного фонда апартаментов располагаются в сервисных проектах. Они добавили, что в этом сегменте наблюдается устойчивый рост за счет хорошей заполняемости и капитализации.

По словам специалистов, средняя стоимость квадратного метра на рынке апартаментов в Санкт-Петербурге в третьем квартале 2022-го с начала года выросла на 20,5 процента, до 287 тысяч рублей. Они отметили, что в качественных проектах апарт-отелей с особыми локальными и видовыми характеристиками доходность инвестора может доходить до 10-12 процентов годовых — в полтора-два раза выше, чем при сдаче квартиры в аренду, от которой удастся выручить менее пяти процентов. Зачастую такие показатели для апартаментов будут достигаться за счет круглогодичного краткосрочного и среднесрочного форматов работы. В среднем реальную доходность без учета капитализации жилья для частного инвестора в функционирующих апарт-отелях оценили приблизительно в шесть-семь процентов годовых.

Эксперты пояснили, что апартаменты привлекают инвесторов благодаря наличию гарантированных и прогрессивных программ доходности, а также их реализации на рынке аренды профессиональными управляющими компаниями, которые обеспечивают эксплуатацию и продвижение объекта и выгодные условия приобретения. Кроме того, инвестор имеет возможность вкладывать в проект деньги по частям за счет действия партнерских программ с банками и рассрочками и использовать свои средства более эффективно. Наконец, формат коммерческой недвижимости удобен тем, что проекты могут появляться в престижных локациях, где цена за «квадрат» со временем значительно вырастет. Желающие приобрести апартаменты для инвестиций вместо покупки самого дешевого варианта на старте останавливают свой выбор на проверенном девелопере и управляющей компании или вкладывает капитал в несколько разных проектов.

«Несмотря на то, что по итогам первых девяти месяцев года количество сделок с апартаментами существенно снизилось, этот вид недвижимости остался одним из самых доходных инструментов на рынке, дающих инвестору шесть-девять процентов годовых. Этот год был успешным для инвесторов — в Петербурге наблюдается бум внутреннего туризма, а апарт-отели, как и гостиницы среднего ценового сегмента, являются одним из самых популярных средств размещения у соотечественников», — отметила заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

В декабре аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» пришли к выводу, что в ноябре 2022 года впервые с апреля 2021-го стоимость квадратного метра в апартаментах Москвы стала ниже, чем цена «квадрата» первичного жилья. По данным экспертов, квадратный метр в столичных апартаментах подешевел на три процента относительно «первички».