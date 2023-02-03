Бывший замглавы Минздрава российского региона осужден по делу о томографах

Экс-замглавы Минздрава Челябинской области получил условный срок по делу о томографах

Центральный районный суд Челябинска приговорил к условному сроку бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке томографов. Об этом РИА Новости сообщили в областной прокуратуре.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после которого его освободили из СИЗО под домашний арест.

По данным следствия, в марте 2020 года Кузнецов обеспечил победу в тендере аффилированным компаниям, с которыми власти заключили четыре госконтракта на поставку в больницы компьютерных томографов на общую стоимость 191 миллион рублей. Медоборудование было закуплено по завышенным ценам, в результате чего ущерб бюджету составил 82 миллиона рублей.