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10:32, 3 февраля 2023Россия

Россиянин пытался сжечь магазин с продавщицей из-за тысячи рублей

В Перми мужчина чуть не сжег коктейлем Молотова магазин и продавщицу из-за тысячи рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Перми мужчина чуть не сжег коктейлем Молотова магазин и продавщицу из-за тысячи рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Краснофлотской. Местная продавщица дала покупателю еду в долг, а в кассу положила свои деньги. Позже россиянка, как утверждает канал, запила и прогуляла смены. На ее место вышла другая женщина.

Именно с нее супруг прежнего работника начал требовать оставленную в кассе женой тысячу рублей. В состоянии алкогольного опьянения он кинул в сменщицу бутылку с зажигательной смесью. Та смогла увернуться и потушить огонь, после чего вызвала полицию.

Ранее в январе стало известно, что в Пермском крае россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии.

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Евгения Куликова
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