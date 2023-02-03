Россиянин пытался сжечь магазин с продавщицей из-за тысячи рублей

В Перми мужчина чуть не сжег коктейлем Молотова магазин и продавщицу из-за тысячи рублей

В Перми мужчина чуть не сжег коктейлем Молотова магазин и продавщицу из-за тысячи рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Краснофлотской. Местная продавщица дала покупателю еду в долг, а в кассу положила свои деньги. Позже россиянка, как утверждает канал, запила и прогуляла смены. На ее место вышла другая женщина.

Именно с нее супруг прежнего работника начал требовать оставленную в кассе женой тысячу рублей. В состоянии алкогольного опьянения он кинул в сменщицу бутылку с зажигательной смесью. Та смогла увернуться и потушить огонь, после чего вызвала полицию.

Ранее в январе стало известно, что в Пермском крае россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии.