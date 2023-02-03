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08:01, 3 февраля 2023Россия

В Госдуме призвали создать новые виды войск для призыва на спецоперацию

Депутат Госдумы Гусев призвал создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
СюжетМинобороны:
Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев заявил, что с ряда ученых, инженеров и IT-специалистов следует снять бронь на частичную мобилизацию. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

По мнению Гусева, некоторые специалисты могут помочь российским военным в ходе спецоперации на Украине, работая за компьютерами или в лабораториях. Поэтому депутат предложил создать новые виды войск для призыва — например, кибервойска. «То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия», — отметил он.

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Депутат также призвал Минобороны России изменить кадровую политику в отношении мобилизованных. По его мнению, следует изменить правила для физиков и инженеров.

«Есть много умных людей, которые могут послужить армии, сидя в лабораториях, за компьютерами, а не на передовой. Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR», — заключил Гусев.

23 января в России стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Подать заявления необходимо самостоятельно до 6 февраля включительно.

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Марина Совина
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