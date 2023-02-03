Медведев заявил о перспективе «полного банкротства украинской государственности»

Зампред Совбеза Медведев заявил о перспективе «банкротства украинской государственности»

Перспектива полного банкротства украинской государственности видна все более отчетливо. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик предрек, что по итогам 2023 года ВВП Украины может упасть еще на 5-10 процентов. По его словам, «киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху». Медведев заявил, что об этом говорят в том числе и в дружественных Украине странах.