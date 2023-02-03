Власти российского города решили бороться с гололедицей с помощью писем

Власти Ярославля решили бороться с гололедицей письмами-предупреждениями для УК

Власти Ярославля решили бороться с гололедицей с помощью писем-предупрежений «о ликвидации скользскости» в адрес управляющих компаний (УК). Об этом сообщает «Подъем».

Администрация направила такие послания после массовых жалоб жителей на «большой городской каток». Особенно много обращений поступило после того, как в сети разошлось видео с пенсионеркой, которая упала на проспекте Машиностроителей и не сумела встать без посторонней помощи.

В мэрии Ярославля рассказали, что этот участок уже обработали, но продолжают разговоры с собственником площадки. «Территория относится к управляющей компании дома 23 по проспекту Машиностроителей и четырех торговых объектов. Специалисты администрации в ходе мониторинга обошли все торговые объекты 31 января с разъяснениями о необходимости ликвидации гололеда. В управляющую компанию сообщено устно и направлено письмо-предупреждение о ликвидации скользскости в кратчайшие сроки, не позднее 3 февраля», — пояснили в пресс-службе администрации.

Представители мэрии пояснили, что проблемы с уборкой тротуаров возникли из-за резкого перепада температур и выпадения дождя на подмороженную поверхность.

Ранее россиянам дали советы по безопасности на улице зимой. В первую очередь эксперты рекомендуют отказаться от прогулок в наушниках, так как они мешают сохранять бдительность и держать ситуацию под контролем. Кроме того, важно не подходить близко к зданиям.