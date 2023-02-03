Радулов выбил несколько зубов хоккеисту СКА в матче КХЛ

Александр Радулов выбил несколько зубов хоккеисту СКА Валентину Зыкову в матче КХЛ

Российский форвард «Ак Барса» Александр Радулов травмировал нападающего СКА Валентина Зыкова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На 24-й секунде встречи игрок петербургского клуба попытался отнять шайбу у соперника, но тот встретил его силовым приемом, попав плечом в голову.

Зыков не смог оправиться от столкновения и в сопровождении врачей отправился в раздевалку. Впоследствии оказалось, что форвард лишился нескольких зубов. Арбитры посмотрели видеоповтор столкновения и пришли к выводу, что Радулов не нарушил правил.

Встреча прошла в пятницу, 3 февраля, в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счетом 7:4.