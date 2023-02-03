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15:20, 3 февраля 2023Ценности

Клава Кока пригласила фанатов на концерт роликом в оголяющем тело наряде

Певица Клава Кока пригласила фанатов на концерт в Дубае роликом в откровенном наряде

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, поделилась новым роликом в откровенной одежде. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя поп-исполнительница опубликовала сторис, на которых она выступает на сцене в джинсовом наряде, состоящем из лифа и джинсов с заниженной линией талии. При этом на размещенных кадрах видно, что костюм оформлен множеством вырезом, которые оголяли тело знаменитости. Волосы Коки заплели в косички, а на лицо нанесли яркий макияж.

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Известно, что таким образом артистка пригласила фанатов на предстоящий концерт, который состоится в Дубае, ОАЭ. На данный момент сторис удалены со страницы певицы.

В октябре 2021 года Клава Кока уличила американскую певицу Леди Гагу в копировании своего наряда. Она обратила внимание на новую публикацию Гаги в Instagram, на которой она позирует на борту частного самолета с боа из стодолларовых купюр. На своей странице девушка опубликовала фото, сделанное на музыкальной премии «Жара» в августе текущего года — на ней россиянка запечатлена на сцене в черном мини-платье, перчатках, босоножках в тон и таком же боа на шее.

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Карина Черных
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