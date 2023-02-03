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09:24, 3 февраля 2023Путешествия

У россиян появился бюджетный способ улететь в Таиланд и на Шри-Ланку весной

TourDom: авиабилеты из Москвы на Пхукет обойдутся весной в 76 тысяч рублей

Фото: Sajid Ali / Unsplash

Эксперты туротрасли предложили россиянам бюджетный способ отправиться на экзотические курорты весной. Экономичные варианты с вылетом из Москвы в Таиланд и на Шри-Ланку раскрыты на портале TourDom.

Так, выгодно улететь в конце марта можно с ближневосточным авиаперевозчиком Oman Air — авиабилеты на Пхукет начинаются от 76 тысяч рублей в обе стороны с багажом. Туристы проведут в дороге почти 16 часов, из них около трех потратят на пересадку в Маскате (Оман). В апреле перелет на крыльях этой же авиакомпании обойдется в 71 тысячу рублей.

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Также у соотечественников появилась возможность провести весенние отпуска в Бангкоке — флагманский перевозчик королевства Бахрейн Gulf Air предлагает путешествие по маршруту Москва — Бангкок — Москва со стыковкой в Манаме в марте от 67 тысяч рублей, на апрель и май — от 64 тысяч. Время в пути составит ориентировочно 20 часов, из них около семи часов займет стыковка.

Приемлемые цены на Шри-Ланку в марте есть у арабской бюджетной авиакомпании Air Arabia. Перелет через Шарджу может обойтись в 60 тысяч рублей, если путешествовать без багажа. За перевозку чемодана дополнительно придется заплатить 33 тысячи рулей. Более выгодным получается поездка с перевозчиком Gulf Air, который продает билеты в обе стороны за 65 тысяч рублей, включая багаж.

Ранее в январе российские туроператоры посоветовали путешественникам поторопиться с покупкой туров в Таиланд. Так, одной из основных причин, по которой россиянам порекомендовали не затягивать с планированием отдыха, стала тенденция к резкому подорожанию путевок в королевство. 

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Валентина Процкова
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