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23:35, 3 февраля 2023Россия

В Совфеде не увидели необходимости в новой волне мобилизации

Сенатор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

По его словам, руководство страны не скрывает планов и при необходимости все доводит до граждан. Все же вбрасываемые «всякими ясновидящими» в информационное пространство слухи о новой мобилизации могут быть сделаны специально, чтобы посеять недовольство среди граждан. Он подчеркнул, что идет спецоперация, вопросы участия мобилизованных в ней определены.

Бондарев пояснил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны, в целом это прерогатива главы государства.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что рассматривается возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, заявил, что это слухи.

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Марина Совина
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