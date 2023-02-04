Жительница ЛНР сообщила о гибели 10-месячной девочки из-за обстрела ВСУ
При артиллерийском обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) в городе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) погибла 10-месячная девочка. Об этом рассказала ее мать, 23-летняя Мария, передает РИА Новости.
По словам матери, обстрел произошел 21 января, дочь в этот момент находилась у нее на руках. Дедушка Марии сообщил, что она с ребенком на руках стояла у окна, и их ранило осколками разбитого стекла.
Бабушка погибшего ребенка рассказала агентству, что сначала она ощутила взрыв, а затем уже услышала крик Марии. Ребенка удалось найти позднее, у него было сильное кровотечение.
«Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала», — вспоминает женщина.
Она добавила, что теперь не может зайти в дом, потому что там лежала внучка.
23 января подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ, который также произошел 21 января, погиб ребенок 2021 года рождения. Еще четверо взрослых мирных жителей получили ранения: пострадали двое мужчин и две женщины.