Блинкен отказался назвать новую дату визита в Китай

Госсекретарь США Блинкен затруднился назвать новую дату визита в КНД из-за аэростата

Госсекретарь США Энтони Блинкен затруднился назвать новые даты своего визита в КНР. Он объяснил этом тем, что пока ситуация с обнаружение в воздушном пространстве Соединенных Штатов китайского аэростата остается неразрешенной. Слова политика передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что визит будет возможен тогда, когда для него сложатся подходящие условия. «Я не намерен называть конкретные сроки или даты, так как мы сосредоточены на том, чтобы данная сохраняющаяся проблема была разрешена», — заявил он.

По его словам, первым делом необходимо устранить объект из воздушного пространства США.

Ранее МИД Китая заявил, что залетевший в США аэростат является гражданским. В ведомстве также выразили сожаление из-за непреднамеренного нарушения воздушного пространства США.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.