Китай назвал гражданским залетевший в США аэростат

МИД Китая заявил, что залетевший в США аэростат является гражданским

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало ситуацию с аэростатом, залетевшим на территорию США. об этом сообщает Reuters.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это гражданское воздушное судно. В МИД КНР также выразили сожаление из-за непреднамеренного нарушения воздушного пространства США. Также отмечается, что Пекин остается на связи с Вашингтоном, чтобы «должным образом справиться с неожиданной ситуацией».

Ранее китайские власти призвали американскую сторону прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата». В качестве причины произошедшего в МИД КНР назвали ветер и ограниченные возможности самоуправления.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

По словам представителя Министерства обороны США, как только разведывательный аппарат был обнаружен, власти незамедлительно предприняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Президент США Джо Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат. По мнению Остина, а также председателя Комитета начальников штабов Марка Милли и главы Северного командования сбивать аппарат не следует из-за риска для людей на земле.