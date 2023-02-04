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21:29, 4 февраля 2023Культура

В российском городе установят памятник Чебурашке

Власти Кисловодска сообщили, что памятник Чебурашке появится на улице, где снимали фильм

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименного фильма. Об этом ТАСС рассказал глава города Евгений Моисеев.

По его словам, на этой улице снимали одну из самых зрелищных сцен фильма с падающими апельсинами. Проект об установке памятника поддержал общественный совет Кисловодска, отметили в мэрии города.

4 февраля стало известно, что кассовые сборы вышедшей в российских кинотеатрах 1 января киноленты «Чебурашка» превысили шесть миллиардов рублей — к вечеру этого дня общие сборы «Чебурашки» составили 6 013 784 281 рубль. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшим в приморский город России и познакомившимся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

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Марина Совина
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