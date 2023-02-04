Катар предупредил о запрете поедать разрешенных в Евросоюзе насекомых

В Катаре напомнили о запрете употреблять в пищу разрешенных в Евросоюзе червей и личинок

Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете продажи продуктов питания, в которых содержатся насекомые. Соответствующее уведомление ведомство разместило в своем аккаунте в Twitter.

Обращение опубликовано на фоне решения Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых. «Министерство общественного здравоохранения подчеркивает, что запрещает продажу содержащих насекомых пищевых продуктов из-за их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива и религиозному мнению компетентных органов, запрещающих употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукты на территории страны проверяются на соответствие халяльному стандарту с помощью аккредитованных при министерстве международных лабораторий.

В последние годы в ряде западных стран действительно начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли. До этого в нем уже были мучные черви, перелетная саранча и домовые сверчки.

