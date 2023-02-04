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19:20, 4 февраля 2023Мир

В США собрались сбить китайский аэростат над океаном

ABC11: США могут сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном и поднять обломки

Фото: Dennis Rochel / Reuters

Китайский аэростат, который официальный Вашингтон счел шпионским, могут сбить над Атлантическим океаном. Об этом сообщает телеканал ABC11 со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией.

Источник заявил о готовности властей США попытаться сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, а после поднять обломки из воды. По словам инсайдера, для защиты гражданских лиц во время этого может понадобиться закрытие значительной части воздушного пространства. Он отметил, что аппарат может управляться с помощью китайских спутников-шпионов.

4 февраля, уточнил телеканал, аэростат заметили вблизи города Шарлотт в Северной Каролине.

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Ранее сообщалось, что обнаруженный над США китайский аэростат может покинуть воздушное пространство страны к утру субботы, 4 февраля, по местному времени. Согласно траектории NOAA, зонд пролетает над штатами Кентукки и Теннесси, в дальнейшем аэростат должен выйти к Внешним отмелям Северной Каролины, а потом он уйдет в открытый океан.

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Александра Лисица
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