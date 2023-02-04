Россиянам дали советы при выборе кредитных карт

«Прайм»: при открытии кредитной карты необходимо узнать размер комиссии за ее обслуживание

Руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредитной карты. Этим он поделился с агентством «Прайм».

По словам эксперта, чтобы понять, насколько выгодна для вас будет кредитная карта, для начала необходимо узнать размер комиссии за ее обслуживание и стоимость СМС-информирования. Он пояснил, что сэкономить на оплате можно в случае, если человек является зарплатным клиентом кредитной организации, где оформлена карта. Помимо этого, добавил Охорзин, если ваши ежемесячные траты достигают определенной суммы, то обслуживание кредитки будет бесплатным.

Кроме того, специалист посоветовал при оформлении карты подробнее изучить информацию про льготные периоды, которые также называются грейс-периоды. Охорзин отметил, что зачастую люди предпочитают длительный льготный период, чтобы снизить ежемесячные платежи, однако, предупредил он, тут существуют некоторые нюансы. «Банк, например, может потребовать вносить ежемесячные платежи или стоимость обслуживания выше, чем при коротком "грейсе"», — рассказал эксперт.

Он посоветовал внимательно просматривать условия договора и подробно расспрашивать сотрудника банка, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Ранее сообщалось, что лучшей кредитной картой в стране стала Сберкарта. Также, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» признали самым удобным из всех.