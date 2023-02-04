В США раскритиковали требование сенатора передать Киеву F-16

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал сенатора Грэма, потребовавшего передать F-16 Киеву

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма за его требование передать Украине истребители F-16. Видеозапись доступна на YouTube.

Телеведущий назвал политика самым «агрессивно настроенным» либеральным республиканцем в сенате Соединенных Штатов, упрекнув его в гораздо большей сосредоточенности на границах Украины, чем на границах собственной страны. «Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор», — заявил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что поставки истребителей на Украину означали бы прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт против России, вооруженной ядерном оружием. Он указал, что подобные действия способны привести к обмену ядерным ударами. При этом, отметил Карлсон, Грэма волнует исключительно неоконсервативная политика и он совершенно не думает о будущем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет поставлять украинским военным F-16. Позднее Белый дом отказался комментировать слова американского лидера, подчеркнув, что к его заявлению нечего добавлять.