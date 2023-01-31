Белый дом отказался комментировать слова Байдена о поставках Киеву истребителей

Джон Кирби: властям США нечего добавить к словам Байдена по вопросу поставок F-16 Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать слова президента США Джо Байдена по вопросу передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, является ли окончательным решение американского лидера об отказе в поставках F-16 Киеву. «Я не собираюсь ничего добавлять к тому, что сказал президент, когда его спросили об F-16», — сказал он. Кирби подчеркнул, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, в том числе стороны обсуждают необходимые Украине военные средства.

По словам представителя СНБ, США «сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет передавать украинским военным истребители F-16. При этом Пентагон допускал отправку боевых самолетов Киеву.

