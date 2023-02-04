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00:17, 4 февраля 2023Наука и техника

Окаменелость древнего животного оказалась пчелиным ульем

Gondwana Research: обнаруженная в Индии дикинсония оказалась пчелиным ульем

Фото: Phys.org

Ученые Университета Флориды выяснили, что окаменелые останки древнего животного дикинсонии, обнаруженные в Индии, на самое деле не являются ими. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Gondwana Research. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Дикинсония, впервые обнаруженная в Австралии, относится к эдиакарской биоте и жила около 550 миллионов лет назад. В 2020 году в Индии, в районе скальных жилищ Бхимбетка, которые находятся у подножья гор Виндхья в южной части Центрального Индийского плато. Исследователи посчитали, что находка однозначно устанавливает возраст пород, составляющих большую часть Индийского субконтинента, однако это противоречило другим результатам датирования, согласно которым им миллиард лет.

В новой работе ученые, изучившие место раскопок в 2022 году, продемонстрировали, что объект, принятый за окаменелость, сильно разложился, что необычно для древних останков. Кроме того, в районе раскопок были обнаружены гигантские пчелиные гнезда, а след, описанный в 2020 году, очень напоминал остатки этих больших ульев. Вывод, что окаменелость является ульем, поддержали и авторы оригинальной статьи.

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Александр Еникеев
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