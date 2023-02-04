Названы профессии-кандидаты на замену искусственным интеллектом

Экономист Стоякин допустил замену рутинных профессий искусственным интеллектом

Искусственный интеллект может заменить многие профессии. Но работать без управления человека он не сможет, считает заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ, кандидат экономических наук Василий Старостин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал должности, которые первыми могут отказаться от человеческого труда.

Эволюция технологий

Если смотреть на историю развития технологий, то отказ от ручного труда в пользу машин происходил постоянно, отметил Василий Старостин.

«Когда в XV веке [Иоганн] Гутенберг изобрел печатный станок, то многие граверы и писари лишились профессии. Аналогично при серийном производстве автомобилей отпала надобность в кучерах, лошадях и конюшнях. Развитие технологий на разных витках эволюции всегда вносит изменения в уклад общественной жизни, и мы должны быть к этому готовы», — сказал он.

Какие сферы могут быть роботизированы в ближайшее время?

За последние несколько лет окружающий мир сильно роботизировался — умные автоответчики и чат-боты, беспилотные доставщики посылок, магазины без продавцов и кассиров, рестораны без традиционных официантов, беспилотный транспорт. Это лишь самые очевидные сферы, в которых использование человеческого труда становится ненужным, добавил специалист.

Сегодня не стоит рассчитывать, что одна единственная профессия будет актуальной всю жизнь. Это касается даже таких фундаментальных сфер, как медицина, поскольку возникает необходимость иметь компетенции не только в лечении и диагностике, но и во владении многочисленными цифровыми устройствами и технологиями Василий Стоякин кандидат экономических наук

«Еще несколько лет назад машинный интеллект позволял лишь автоматизировать решение рутинных задач, которые состоят из линейных последовательностей и фактически могут быть представлены в виде алгоритма действий. Другими словами: если ваша работа может быть описана в виде алгоритма действий и не предполагает авторскую интерпретацию выполнения, то вы первый кандидат на очереди по замене вашей должности роботизированной системой на базе искусственного интеллекта», — считает Старостин.

Роль человека

Искусственный интеллект уже вошел в такие сферы, которые раньше считались прерогативой человека. Например, написание новостных и рекламных текстов, создание иллюстраций, сочинение музыки, отметил специалист.

«Значит ли это, что человеческий интеллект будет со временем заменен машинным и большинство профессий в том состоянии, в котором они существуют сейчас, исчезнут? Отчасти это именно так. Но на сегодняшний день ключевое отличие состоит в том, что именно человек формулирует вопросы, ответы на которые может и должен давать искусственный интеллект, освобождая нас от рутины и предоставляя больше времени и возможностей для созидания нового», — заключил он.

Ранее выпускник РГГУ защитил написанный нейросетью ChatGPT диплом. Это бот с искусственным интеллектом компании OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, править и создавать компьютерный код и даже стихи и песни.