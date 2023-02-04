Премьер Японии решил уволить помощника после его заявления об однополых парах

Премьер Японии Кисида решил уволить помощника после его высказывания об однополых парах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении уволить своего помощника Масаеси Араи после его высказывания об однополых парах, озвученного в ходе неформального общения с журналистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Араи заявил, что «не хотел быть жить по соседству» с однополыми парами и ему было бы «омерзительно даже их видеть». Он также считает, что разрешение властей Японии на заключение однополых браков «поменяет общество, как оно есть». Затем он снова вышел к журналистам и сказал, что это было его личное мнение, отличающееся от позиции премьер-министра, а также извинился за высказывание.

Кисида раскритиковал высказывание помощника.

«Это были абсолютно недопустимые слова, которые совершенно не совпадают с политикой кабинета министров, основанной на уважении к многообразию и реализации инклюзивного общества», — заявил японский премьер.

На место Араи придет глава подразделения канцелярии премьера по вопросам экономики, торговли и промышленности Есинори Ито.

Япония — единственная страна «Большой семерки», в которой не признаются однополые браки. Пары часто обращаются в суды после отказов в регистрации, однако по их искам выносятся разные решения.

Так, в марте 2021 года окружной суд Саппоро в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки. Согласно конституции страны, брак могут заключить только люди разного пола, но суд Саппоро признал, что это противоречит статье конституции, гарантирующей равенство людей. Решение суда было вынесено по делу пары, которая требовала компенсацию в миллион иен (на тот момент около 9 тысяч долларов) за отказ в оформлении однополого брака. Несмотря на признание запрета неконституционным, суд Саппоро отказал истцам в выплате.

В ноябре 2022 года суд в Осаке постановил, что отказ в регистрации однополых браков не нарушает Конституцию Японии. Такое решение он вынес после обращения трех однополых пар, которые требовали признать отказ неконституционным и выплатить по миллиону иен.