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12:22, 4 февраля 2023Экономика

Индия изменила валюту для оплаты российской нефти

Reuters: компании Индии стали оплачивать российскую нефть валютой ОАЭ для снижения рисков

Фото: Nick Oxford / Reuters

Индийские компании изменили валюту для оплаты российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные трансакций.

Уточняется, что компании перешли на оплату большей части поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Индийский бизнес пошел на этот шаг ради снижения рисков нарушения западных санкций. При этом отмечается, что индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, среди которых Everest Energy и Litasco — подразделение российской нефтяной компании «Лукойл».

Несмотря на то что Индия не признает антироссийские санкции, банки и финансовые учреждения страны подходят с осторожностью к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие ограничительные меры, принятые Западом против России.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Уточняется, что Вашингтон вместе с партнерами установили два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.

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Виктория Кондратьева
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