Индия изменила валюту для оплаты российской нефти

Reuters: компании Индии стали оплачивать российскую нефть валютой ОАЭ для снижения рисков

Индийские компании изменили валюту для оплаты российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные трансакций.

Уточняется, что компании перешли на оплату большей части поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Индийский бизнес пошел на этот шаг ради снижения рисков нарушения западных санкций. При этом отмечается, что индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, среди которых Everest Energy и Litasco — подразделение российской нефтяной компании «Лукойл».

Несмотря на то что Индия не признает антироссийские санкции, банки и финансовые учреждения страны подходят с осторожностью к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие ограничительные меры, принятые Западом против России.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Уточняется, что Вашингтон вместе с партнерами установили два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.