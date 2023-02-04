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23:17, 4 февраля 2023Культура

Юрий Лоза выпустил новую песню

Автор песни «Плот» Юрий Лоза выпустил новую композицию «Мадам»
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Певец, автор песни «Плот» Юрий Лоза выпустил песню «Мадам». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мужик сказал — мужик сделал. Вот новая песня», — написал Лоза и поделился ссылкой на композицию в YouTube.

Лоза подчеркнул, что песни по-прежнему пишутся, однако показать их сегодня можно только через интернет.

«Телевидение и радио отданы молодым, которые и обеспечивают рейтинг за счет массового сознания, следования моде и стадного инстинкта», — отметил музыкант.

Ранее Юрий Лоза заявил, что покинувшие Россию артисты не являются россиянами. Музыкант рассказал, что публичные люди, выбравшие проживание в других государствах, не могут иметь отношения к России только потому, что родились на территории этой страны. «Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши», — заявил он.

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Юлия Мискевич
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