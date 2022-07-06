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Лоза перестал считать покинувших РФ артистов россиянами

Музыкант Юрий Лоза перестал считать покинувших РФ артистов россиянами
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

68-летний автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что покинувшие РФ артисты не являются россиянами. Об этом он сообщил «Аргументам и фактам».

Музыкант поведал, что публичные люди, выбравшие проживание в других государствах, не могут иметь отношения к России только потому, что родились на территории этой страны.

«Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?» — заявил исполнитель.

Лоза также высказался о солисте группы «Ногу свело!» Максиме Покровском, который, проживая в США последние несколько лет, похвастался празднованием дня Независимости в Америке: «Человек уехал, выбор сделал, все забыли. Покровский может праздновать хоть день Таиланда. Какая нам разница, он не россиянин. Если он пишет что-то на русском, он все равно не россиянин».

В середине мая композитор назвал «Евровидение» не являющимся конкурсом политическим междусобойчиком.

Ранее коллега Лозы Олег Газманов раскритиковал покинувшую Россию Чулпан Хаматову.

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Анастасия Астахова
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