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02:48, 4 февраля 2023Забота о себе

Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Терапевт Московченко: мигрень отличается от простой головной боли своей продолжительностью

Фото: Carolina Heza / Unsplash

Врач-терапевт Анастасия Московченко назвала признаки, которые свидетельствуют о развитии мигрени. Их она перечислила в беседе с порталом News.ru.

Специалист пояснила, что мигрень иногда путают с обычной головной болью, однако существуют отличия, при помощи которых можно распознать заболевание. Так, отметила она, при мигрени болевые ощущения могут сохраняться в течение нескольких суток. Помимо этого, приступы могут сопровождаться тошнотой, светобоязнью и спутанностью сознания.

По словам врача, усилить боль могут любые внешние раздражители, поэтому люди, страдающие мигренью, как правило вынуждены находиться в затемненных помещениях в абсолютной тишине. «При мигрени головная боль очень выраженная, интенсивная, может отдавать в глаз, глазницу, в ухо», — отметила Московченко.

Она порекомендовала обращаться к неврологу для диагностики заболевания и назначения препаратов, помогающих облегчить состояние.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что головокружение может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения, способного привести к инсульту. Также отмечалось, что головокружение может указывать на развитие гипертонической болезни.

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Варвара Кузьмина
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