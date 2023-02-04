Моряки британских ВМС отравились загрязненной водой

SUN: Моряки с судна британских военно-морских сил Великобритании отравились питьевой водой

Моряки с корабля британских военно-морских сил Великобритании HMS Portland доставлены в госпиталь с подозрением на отравление. Предположительно, причиной недомогания стала загрязненная питьевая вода на борту судна. Об этом сообщает сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник в ВМС.

Согласно информации издания, молодой инженер поместил химические вещества не в ту емкость, однако быстро сообщил о своей ошибке, чем спаси жизни членов экипажа. В результате инцидента HMS Portland вернулся на военно-морскую базу Портсмут.

Минобороны страны также подтвердило сведения о загрязнении воды на борту судна. Данные о количестве пострадавших и о том, чем именно была отравлена вода, не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, которую построят в рамках проекта Cetus, через два года.