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02:20, 4 февраля 2023Мир

Моряки британских ВМС отравились загрязненной водой

SUN: Моряки с судна британских военно-морских сил Великобритании отравились питьевой водой

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Моряки с корабля британских военно-морских сил Великобритании HMS Portland доставлены в госпиталь с подозрением на отравление. Предположительно, причиной недомогания стала загрязненная питьевая вода на борту судна. Об этом сообщает сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник в ВМС.

Согласно информации издания, молодой инженер поместил химические вещества не в ту емкость, однако быстро сообщил о своей ошибке, чем спаси жизни членов экипажа. В результате инцидента HMS Portland вернулся на военно-морскую базу Портсмут.

Минобороны страны также подтвердило сведения о загрязнении воды на борту судна. Данные о количестве пострадавших и о том, чем именно была отравлена вода, не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, которую построят в рамках проекта Cetus, через два года.

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Екатерина Подвигина
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