ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку

ВМС Великобритании заключили контракт на строительство первой безэкипажной подлодки

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, которую построят в рамках проекта Cetus, через два года. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.

«Королевские ВМС заключили контракт стоимостью 15,4 миллиона фунтов стерлингов (около 18,8 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на строительство новейшей безэкипажной подводной лодки с фирмой MSubs в [английском городе] Плимут», — отмечается в заявлении.

Новая подлодка станет первой безэкипажной субмариной ВМС Великобритании. Ее планируют передать флоту через два года. Проект Cetus станет первым шагом в создании безэкипажных подлодок, которые будут работать самостоятельно или совместно с подлодками с экипажем, включая субмарины типа Astute.

Длина подлодки составит 12 метров, диаметр — 2,2 метра, а вес — 17 тонн. Это сделает ее самой крупной безэкипажной субмариной среди ВМС стран Европы. Также размеры подлодки позволят перевозить ее в транспортных контейнерах для размещения в любой точке мира. Cetus сможет преодолеть более 1600 километров в рамках одной миссии. Дальность действия подлодки можно увеличить, установив дополнительные аккумуляторы.

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