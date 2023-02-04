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11:43, 4 февраля 2023Россия

Медведев указал на нежелание Вашингтона завершать конфликт на Украине

Зампред Совбеза Медведев: Вашингтон не заинтересован в завершении конфликта на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У США нет желания завершать конфликт на Украине. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Цитаты из беседы опубликованы в ее Telegram-канале.

По словам Медведева, если бы Вашингтон хотел «завершить войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца».

«Но вашингтонские маразматики в администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы», — сказал он.

В том же интервью Медведев заявил, что Россия готова к применению всех видов оружия в случае ударов Киева по ее территориям. Он добавил, что ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным, и отметил, что страна будет действовать в соответствии со своими доктринами, в том числе об Основах ядерного сдерживания.

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Сергей Истомин
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