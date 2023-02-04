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22:18, 4 февраля 2023Наука и техника

В США запланировали запуск спутников-шпионов

Wired: в США создали спутники-шпионы для ведения космической войны

Фото: Unsplash

Федеральная комиссия по связи США запланировала тестовые пуски двух спутников-разведчиков Jackal («Шакал»), предназначенные для ведения военных действий из космоса. Об этом сообщает Wired.

По информации издания, на низкую околоземную орбиту будут выведены два космических аппарата орбитального преследования. Они будут запущены ракетой компании SpaceX. Отмечается, что созданные спутники не собираются оснащать пушками, боеголовками и лазерными бластерами.

Во время тестового запуска аппараты будут следить друг за другом в радиусе несколько сотен метров друг от друга. Спутники будут оснащены рулевыми двигателями, радарами и мультиспектральными камерами. Как пишет журнал, армию США собираются снабдить тысячами таких аппаратов в случае успеха запуска.

Ранее сообщалось, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе.

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Юлия Мискевич
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