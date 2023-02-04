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12:01, 4 февраля 2023Россия

Медведев раскрыл свое отношение к кризису в Европе

Зампред Совбеза Медведев заявил, что не сочувствует переживающим кризис европейцам

Фото: Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не сочувствует Европе, переживающей экономический и энергетический кризис. Свое отношение к ситуации он раскрыл в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей», — считает Медведев.

По его словам, руководству европейских стран нет дела до своих граждан, и оно действуют в угоду «американскому сюзерену», чтобы удержаться у власти. Медведев добавил, что за санкции, поставки оружия Украине и «поддержку торговых войн и блокад» в прямом смысле расплачиваются рядовые граждане Евросоюза.

В том же интервью Медведев заявил, что у Вашингтона нет желания прекращать конфликт на Украине. По его словам, США сами же «спровоцировали войну», и могли бы прекратить ее щелчком пальца.

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Сергей Истомин
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