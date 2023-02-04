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21:00, 4 февраля 2023Мир

Оценены шансы установить виновных во взрывах «Северных потоков»

Аналитик Демидов усомнился в официальном признании виновных во взрывах «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Западные страны наверняка уже установили виновных во взрывах на газопроводах «Северный поток», считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, кто может стоять за диверсией, а также оценил шансы на официальное объявление причастных к случившемуся.

«Я думаю, уже давно установили виновных, учитывая, что в конце 2022 года Швеция заявила, что не будет раскрывать материалы следствия, улики, потому что это может повлиять на их безопасность. Я подозреваю, что были найдены доказательства, и так как их не хотели раскрывать, это точно не Россия, потому что Россию обвинить очень легко. Одновременно с этим в Великобритании заявили, что Россия становится очень опасной и может уничтожать энергетическую инфраструктуру стран, включая подводные трубопроводы. Можно сделать вывод, что у России пока нет такого оружия», — сказал он.

По словам аналитика, существует два списка стран — те, кто мог взорвать газопроводы, и те, кто хотел.

Если объединить и выкинуть тех, кто может, но не хочет или хочет, но не может, мы получим две страны, которые обладают технологиями и заинтересованы в том, что произошло, это Великобритания и США

Владимир Демидованалитик

«США сейчас спаситель Европы в плане энергоресурсов, и тут вдруг им скажут, что они ими стали только из-за этой ситуации. То есть они не спасители, а провокаторы, которые наживаются на этом. Думаю, ввиду ухудшения геополитической ситуации никто не будет объявлять виновных, все об этом забудут», — заключил Владимир Демидов.

Ранее генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что у ФРГ нет доказательств причастности России к случившемуся. Также пока не подтвердилось подозрение, что это была какая-либо иностранная диверсия. Он добавил, что расследование продолжается.

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Варвара Кошечкина
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