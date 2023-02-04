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17:35, 4 февраля 2023Бывший СССР

На Украине допустили отставку Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин допустил отставку Зеленского после ухода Байдена

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку на фоне существенного ослабления позиций Демократической партии и президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Зеленский находится фактически в капкане. И [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — сказал он. По его словам, в отношении украинского президента в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не уйдет в отставку добровольно.

Как утверждает Соскин, физическое и психическое состояние здоровья лидера США становится хуже с каждым днем. Также его сын Хантер окружен коррупционными скандалами, подрывающими имидж Байдена и его фракции. Он подчеркнул, что бывший президент США Дональд Трамп постепенно набирает авторитет и вытесняет представителей главы государства из Конгресса.

Ранее Соскин предрек Украине социальный взрыв. По его мнению, ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и обвала экономики. 31 января Соскин назвал ситуацию в республике тупиковой.

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Кристина Есикова
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