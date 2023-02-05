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06:01, 5 февраля 2023Мир

В Чили 22 человека погибли из-за лесных пожаров

CNN: число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек, ранены свыше 500
СюжетЛесные пожары:

Фото: Juan Gonzalez / Reuters

Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек, ранены свыше 500. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа, передает CNN.

По информации телеканала, ранены 554 человека, из них 16 находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что последние 28 пожаров, произошедших в Чили, сожгли столько лесов и лесных массивов, сколько обычно страна теряет в течение года.

«Термометр достиг уровня, которого мы никогда не видели», — заявила Тоа. В настоящее время в Чили зафиксирован 251 очаг, из них 76 появились за последние сутки.

Ранее ученые Калифорнийского университета выявили беспрецедентное увеличение количества сильных лесных пожаров в Сьерра-Неваде и южной части Каскадных гор.

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Юлия Мискевич
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