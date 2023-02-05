В ряде регионов Украины восстановят полноценное электроснабжение

В Киеве и Днепропетровской области Украины уменьшат ограничение на электроснабжение

В первой половине дня воскресенья, 5 февраля, электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях будет подаваться без ограничений. Об этом заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

При этом в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света. Ограничения будут действовать только с 16.00 до 20.00 (с 17.00 до 21.00 мск), отметили в компании.