Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 5 февраля 2023Россия

Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода

Генерал Гурулев заявил, что плана объявить мобилизацию в ближайшие полгода нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в ближайшие полгода в России не планируется объявить вторую волну мобилизации. Об этом он сообщил на телеканале «Забайкалье», пишет URA.RU.

По мнению генерала, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации, так как оборонно-промышленный комплекс страны снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации», — считает Гурулев.

Он уточнил, что после проведения мобилизации промышленность должна быть готова обеспечить военных техникой, оружием и одеждой. Также генерал считает, что отрывать граждан от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции, бессмысленно.

Ранее в феврале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Он считает, что вбрасываемые «всякими ясновидящими» в информационное пространство слухи о новой волне могут быть сделаны специально, чтобы посеять недовольство среди граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации со взрывом больницы в Краматорске
На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку
Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта
Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода
Российская тревел-блогерша назвала причины отказаться от отдыха в Турции зимой
Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети
Минобороны заявило об эвакуации в больницах Краматорска из-за провокации Киева
Стали известны подробности убийства мужчины в подмосковном Подольске
Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов
Украинские военные стали оставлять позиции из-за страха «бессмысленной гибели»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.