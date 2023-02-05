Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода

Генерал Гурулев заявил, что плана объявить мобилизацию в ближайшие полгода нет

Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в ближайшие полгода в России не планируется объявить вторую волну мобилизации. Об этом он сообщил на телеканале «Забайкалье», пишет URA.RU.

По мнению генерала, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации, так как оборонно-промышленный комплекс страны снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации», — считает Гурулев.

Он уточнил, что после проведения мобилизации промышленность должна быть готова обеспечить военных техникой, оружием и одеждой. Также генерал считает, что отрывать граждан от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции, бессмысленно.

Ранее в феврале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Он считает, что вбрасываемые «всякими ясновидящими» в информационное пространство слухи о новой волне могут быть сделаны специально, чтобы посеять недовольство среди граждан.