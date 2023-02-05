Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Пологи
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один из мирных жителей.
«Сегодня около 14:30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу», — написал он.
Рогов уточнил, что в результате обстрела погиб мирный житель, а также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая автомобильная заправочная станция (АЗС). По его словам, власти уточняют размер причиненного ущерба.
Ранее в Валуйском городском округе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.