Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Пологи

Рогов: в результате обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области погиб мирный житель

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один из мирных жителей.

«Сегодня около 14:30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу», — написал он.

Рогов уточнил, что в результате обстрела погиб мирный житель, а также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая автомобильная заправочная станция (АЗС). По его словам, власти уточняют размер причиненного ущерба.

Ранее в Валуйском городском округе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.