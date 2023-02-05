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22:15, 5 февраля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Пологи

Рогов: в результате обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области погиб мирный житель

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один из мирных жителей.

«Сегодня около 14:30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу», — написал он.

Рогов уточнил, что в результате обстрела погиб мирный житель, а также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая автомобильная заправочная станция (АЗС). По его словам, власти уточняют размер причиненного ущерба.

Ранее в Валуйском городском округе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.

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Марина Совина
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