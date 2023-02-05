Российские разведчики выбили с украинских позиций наемников из Польши

Российский военный Горец: разведчики ЗВО захватили позиции ВСУ и выбили польских наемников

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих польские наемники. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий с позывным Горец.

По его словам, в ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные слышали украинскую и польскую речь.

Горец уточнил, что военнослужащие вели бой с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Польша планирует направить на Украину от 10 тысяч до 40 тысяч бойцов под видом частной военной компании (ЧВК) как гуманитарщиков или простых наемников, чтобы вести боевые действия под чужим флагом.