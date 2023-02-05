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04:22, 5 февраля 2023Силовые структуры

Двое мужчин избили российского шестиклассника с пороком сердца во дворе школы

Двое мужчин избили шестиклассника с пороком сердца во дворе школы в Новосибирске

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Двое неизвестных взрослых мужчин избили шестиклассника во дворе школы №212 в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе «Горский микрорайон Новосибирск» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала мать пострадавшего мальчика. По ее словам, ребенок вышел из школы, когда к нему подошли двое мужчин и начали его бить прямо на территории учебного заведения. Очевидцы утверждают, что это были родители другого ученика.

Сейчас пострадавший находится в больнице. У него очень серьезные травмы, его пришлось везти в больницу, написала мать шестиклассника. «Пострадавший ребенок имеет врожденный порок сердца, дважды оперированный», — добавила она. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она просит откинуться очевидцев произошедшего, чтобы помочь установить личности нападавших.

В августе 2022 года сообщалось, что в Новосибирске толпа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос.

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Марина Совина
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