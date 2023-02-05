В аэропорту Варшавы разместят ЗРК Patriot

Министр обороны Польши Блащак: ЗРК Patriot разместят в варшавском аэропорту Бабице

Министерство обороны Польши разместит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в варшавском аэропорту Бабице. Об этом в Twitter сообщил министр ведомства Мариуш Блащак.

Согласно заявлению министра, пусковые установки Patriot переместят из Сохачева в аэропорт в варшавском Бемово.

«Это важный элемент подготовки солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале министр обороны Германии Кристина Ламбрехт договорилась с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тем не менее уточнялось, что Варшава ждет подробностей от Берлина о версиях ЗРК, которые планируется передать, и их количестве.