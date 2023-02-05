Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 5 февраля 2023Мир

В аэропорту Варшавы разместят ЗРК Patriot

Министр обороны Польши Блащак: ЗРК Patriot разместят в варшавском аэропорту Бабице

Фото: Shutterstock

Министерство обороны Польши разместит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в варшавском аэропорту Бабице. Об этом в Twitter сообщил министр ведомства Мариуш Блащак.

Согласно заявлению министра, пусковые установки Patriot переместят из Сохачева в аэропорт в варшавском Бемово.

«Это важный элемент подготовки солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале министр обороны Германии Кристина Ламбрехт договорилась с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тем не менее уточнялось, что Варшава ждет подробностей от Берлина о версиях ЗРК, которые планируется передать, и их количестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной
Несколько российских военных сбежали из поезда
Москвичей предупредили о похолодании
В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ
В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов
Тренер рассказал о проблемах со здоровьем у Емельяненко перед прощальным боем
Минобороны отчиталось об уничтожении в Херсонской области гаубиц Д-30 и «Акация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.