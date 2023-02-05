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23:13, 5 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о планах Киева просить большей международной поддержки Украины

Зеленский заявил, что Киев готовит решения для большей международной поддержки Украины

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Вооруженным силам Украины (ВСУ) большего количества оружия, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, украинские политики обсуждают проведение новых переговоров, чтобы просить дополнительного вооружения. «Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия», — подчеркнул Зеленский. По его словам, запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ.

В январе посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны пообещали поставить Киеву 321 тяжелый танк. При этом он уточнил, что если танки прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно.

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Марина Совина
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