Пассажирам с клаустрофобией раскрыли способ избежать панических атак в полете

Пассажирам с клаустрофобией посоветовали выбирать в самолете кресла рядом с окном

Эксперты раскрыли пассажирам с клаустрофобией способ избежать панических атак в полете. Им посоветовали выбирать кресла, расположенные рядом с окном, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что через сайт SeatGuru можно найти свой рейс и заранее изучить схему самолета, чтобы убедиться, что выбранное вами место находится у иллюминатора.

Эксперт по путешествиям в The Points Guy Ники Кельвин (Nicky Kelvin) объяснил, почему ряды кресел в самолете не расположены у окон. «Производитель использует это пространство для питания определенной авиационной электроники или важных компонентов, таких как каналы кондиционирования воздуха. Часто места у окна аварийного выхода не включают вид из окна, поскольку дизайн диктует размещение окна на двери аварийного выхода, что приводит к закрытию обзора», — рассказал он.

Ранее в феврале появилось видео массовой драки пассажиров самолета в бразильском аэропорту — по словам очевидцев, в конфликте участвовало 15 женщин. Поводом для конфликта стал ребенок, который занял чужое место у окна.