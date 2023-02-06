В Латвии заявили об изучении оснований для лишения гражданства Петра Авена

МВД Латвии сообщило о проверке оснований для лишения миллиардера Петра Авена гражданства

Спецслужбы Латвии приступили к изучению оснований для возможного лишения гражданства экс-главы совета директоров Альфа-Банка, миллиардера Петра Авена. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника министра внутренних дел страны Андреса Вайварса.

Вайварс отметил, что органы безопасности пока не представили свои выводы. Другими подробностям представитель МВД делиться не стал.

Источник из окружения бизнесмена рассказал, что история с проверкой законности получения Авеном гражданства Латвии началась давно. Однако сам предприниматель не видит для себя никаких рисков лишения паспорта. По его словам, местные правоохранительные органы не обращались к нему по этому поводу.

Весной прошлого года власти Латвии внесли поправки в законодательство, позволяющие лишать гражданства людей, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине. Данные о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении не будет приостанавливать его действия.

Дед Петра Авена был латышом, бизнесмен получил латвийское гражданство в 2016 году. В 2012-м ему присвоили высшую госнаграду страны — орден «Трех звезд». Однако в марте 2022-го лишили этой награды.