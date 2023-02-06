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18:02, 6 февраля 2023Путешествия

Турист раскрыл способ купить места в бизнес-классе самолета дешевле эконома

Британский турист посоветовал пользоваться VPN-сервисом при покупке авиабилетов

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Британский путешественник Кэмерон Стюарт (Cameron Stewart) купил места в бизнес-класс самолета дешевле, чем в эконом, и раскрыл способ экономии денег на перелете. По его словам, достаточно изменить язык в настройках браузера, пишет The Mirror.

Турист объяснил, что лайфхаком он воспользовался на рейсе Сантьяго (Чили) — остров Пасхи южноамериканского перевозчика. «Я "поиграл" с сайтом LATAM Airlines несколько месяцев назад и обнаружил, что, если я поменяю язык с английского на испанский, — места в бизнесклассе станут дешевле, чем в эконом-классе», — заявил он.

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Молодой человек рассказал, что при покупке авиабилетов он использовал VPN-сервис, указав что находится в Чили, и изменил язык браузера. «Я удалил все файлы cookie из браузера и использовал приватный режим, поэтому сайт никак не мог определить, что я нахожусь за пределами страны. После того как я освоился с испанским языком и использовал для заполнения Google Translate, я смог забронировать билеты в новеньком Boeing 787», — отметил он.

По словам Стюарта, ранее он уже слышал, что на сайтах южноамериканских авиакомпаний иногда выставляются разные цены на билеты в зависимости от того, на какой язык настроен браузер того или иного туриста. «Всегда проверяйте сайты авиабилетов на нескольких языках, чтобы получить лучшее предложение. Иногда цены сильно отличаются в зависимости от того, на каком языке вы бронируете», — поделился своим открытием путешественник.

Ранее эксперты раскрыли пассажирам с клаустрофобией способ избежать панических атак в полете. Так, через сайт SeatGuru можно найти свой рейс и заранее изучить схему самолета, чтобы убедиться, что выбранное вами место находится у иллюминатора.

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Валентина Процкова
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