Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:58, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

ИРИ запустил конкурс на создание национального контента

Институт развития интернета проводит отбор на создание национального контента

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Институт развития интернета (ИРИ) запустил конкурс на создание национального контента, заявки будут приниматься с 6 февраля по 6 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

От участников требуется представить проекты для широкой аудитории на темы качественных изменений в жизни общества, сохранения культурной идентичности и традиций, исторических событий и современных героев. Допускаются и долгосрочные проекты со сроком реализации до ноября 2025 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиплатформенный контент, программное обеспечение и игры, спецпроекты в интернет-СМИ.

«В прошлом году ИРИ провел ряд встреч между учеными и продюсерами для обмена опытом, обсуждения идей и, в конечном счете, улучшения качества контента на научные темы, который приходит к нам на конкурс. В данном отборе мы ждем в том числе новые, оригинальные проекты о науке, технологиях, российских ученых и их образе жизни — в любом из направлений и для разных аудиторий: от школьников и их родителей до молодых ученых», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В свою очередь исполнительный директор Елена Лапина уточнила, что в этом году решено изменить подход к работе с продвижением в направлении «аудиовизуальный контент». Теперь организаторы намерены изучать маркетинговый план не только на этапе отбора, но и в процессе реализации победивших в конкурсе проектов. На основании этого будет принято решение о конкретной сумме затрат на маркетинг. Также изменится процедура отбора. Сначала эксперты оценят идеи, и лишь затем набравшие проходной балл проекты будут допущены до экспертизы бизнес-плана.

Как пояснил Гореславский, на каждом конкурсе растет количество заявок, и потому все процедурные изменения призваны выбрать самые актуальные и качественные проекты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498
Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви
Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
Беременная женщина попала в пробку по дороге в роддом и родила в машине
Стало известно о беспрецедентной помощи Израиля Сирии по просьбе России
Названа возможная замена Инны Чуриковой в спектаклях «Ленкома»
В Турции начался сильный пожар из-за землетрясения
Описан риск покупки видеокарты у майнера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.