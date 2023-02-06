Институт развития интернета проводит отбор на создание национального контента

Институт развития интернета (ИРИ) запустил конкурс на создание национального контента, заявки будут приниматься с 6 февраля по 6 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

От участников требуется представить проекты для широкой аудитории на темы качественных изменений в жизни общества, сохранения культурной идентичности и традиций, исторических событий и современных героев. Допускаются и долгосрочные проекты со сроком реализации до ноября 2025 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиплатформенный контент, программное обеспечение и игры, спецпроекты в интернет-СМИ.

«В прошлом году ИРИ провел ряд встреч между учеными и продюсерами для обмена опытом, обсуждения идей и, в конечном счете, улучшения качества контента на научные темы, который приходит к нам на конкурс. В данном отборе мы ждем в том числе новые, оригинальные проекты о науке, технологиях, российских ученых и их образе жизни — в любом из направлений и для разных аудиторий: от школьников и их родителей до молодых ученых», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В свою очередь исполнительный директор Елена Лапина уточнила, что в этом году решено изменить подход к работе с продвижением в направлении «аудиовизуальный контент». Теперь организаторы намерены изучать маркетинговый план не только на этапе отбора, но и в процессе реализации победивших в конкурсе проектов. На основании этого будет принято решение о конкретной сумме затрат на маркетинг. Также изменится процедура отбора. Сначала эксперты оценят идеи, и лишь затем набравшие проходной балл проекты будут допущены до экспертизы бизнес-плана.

Как пояснил Гореславский, на каждом конкурсе растет количество заявок, и потому все процедурные изменения призваны выбрать самые актуальные и качественные проекты.