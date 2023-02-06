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20:22, 6 февраля 2023Из жизни

Крокодил утащил рыбака под воду и растерзал его

В Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал 36-летнего мужчину

Фото: Andrei Kamenev / Russian Look / Globallookpress.com

В Малайзии несколько дней ищут тело мужчины, которого утащил под воду и растерзал крокодил. Об этом сообщает The Star.

36-летний гражданин Филиппин по имени Марвин Суса Декилья, который работал на одной из ферм в районе города Семпорна на острове Борнео, погиб 29 января. Мужчина с несколькими приятелями рыбачили на берегу реки Сунгай Пегагау.

«Жертва пыталась освободить зацепившийся крючок с помощью длинной палки, когда на нее напал крокодил и утащил в реку», — рассказал начальник местной полиции Супт Мохд Фархан Ли Абдулла.

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Найти рыбака не удается несколько дней. 30 января его тело заметили на поверхности воды, однако, когда люди попытались приблизиться, крокодил схватил его и исчез под водой. В поисковой операции участвуют пожарные, морская полиция и егеря. Местных жителей просят сохранять особую бдительность вблизи реки.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на мужчину, который собирал крокодильи яйца в Австралии. Пострадавший отправился на промысел на берег реки Дейли в 140 километрах от города Дарвин.

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Никита Савин
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