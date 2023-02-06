Крокодил утащил рыбака под воду и растерзал его

В Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал 36-летнего мужчину

В Малайзии несколько дней ищут тело мужчины, которого утащил под воду и растерзал крокодил. Об этом сообщает The Star.

36-летний гражданин Филиппин по имени Марвин Суса Декилья, который работал на одной из ферм в районе города Семпорна на острове Борнео, погиб 29 января. Мужчина с несколькими приятелями рыбачили на берегу реки Сунгай Пегагау.

«Жертва пыталась освободить зацепившийся крючок с помощью длинной палки, когда на нее напал крокодил и утащил в реку», — рассказал начальник местной полиции Супт Мохд Фархан Ли Абдулла.

Найти рыбака не удается несколько дней. 30 января его тело заметили на поверхности воды, однако, когда люди попытались приблизиться, крокодил схватил его и исчез под водой. В поисковой операции участвуют пожарные, морская полиция и егеря. Местных жителей просят сохранять особую бдительность вблизи реки.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на мужчину, который собирал крокодильи яйца в Австралии. Пострадавший отправился на промысел на берег реки Дейли в 140 километрах от города Дарвин.