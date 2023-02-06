США выявили возможности разведки Китая за счет аэростата

Салливан заявил, что США получили данные о возможностях разведки Китая за счет аэростата

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон получил много данных о разведывательном потенциале Китая, отслеживая перемещения аэростата. Его слова передает ТАСС.

«Но уже сейчас нам удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», — сказал Салливан. Он добавил, что власти связались с ключевыми представителями предыдущей администрации президента и предложили провести для них брифинги по поводу проведенной экспертизы. «А также выразили нашу готовность рассказать им о том, что мы узнали», — добавил он.

Китайский аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, являются частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.